Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии агропромышленного комплекса Саратовской области

Erid.2W5zFGrfqbo

Агропромышленный комплекс (АПК) России продолжает уверенно развиваться — это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля, что обеспечивает государству продовольственную безопасность и расширяет возможности на международных рынках. Экспорт продукции АПК с начала 2026 года вырос на 22,5%, до порядка $16 млрд. По данным Минсельхоза России, за последнее десятилетие сектор увеличился почти втрое. В натуральном выражении поставки на мировой рынок превысили 83 млн тонн продовольствия.

О развитии агропромышленного комплекса Саратовской области рассказала профессор кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Валентина Попюк: «Саратовская область, несомненно, является одним из важнейших аграрных регионов России. Агропромышленный комплекс Саратовской области представляет собой сложную систему взаимосвязанных отраслей сельского хозяйства, промышленности и производственной инфраструктуры и является составной частью всего хозяйственного комплекса области. Как показывает статистика, за последние годы выросли объемы агропромышленного производства почти по всем направлениям. Регион является основным производителем подсолнечника в нашей стране. Производство масличных культур и растительного масла имеет благоприятные перспективы, представляя одну из ключевых экспортных позиций АПК. В нашем регионе активно развивается пищевая и перерабатывающая промышленность, занимая солидную долю производимых круп, растительного масла и муки в Приволжском федеральном округе.

Как отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, по итогам уборочной кампании 2026 года в регионе собрано 4 миллиона тонн зерна, что составляет более четверти всего урожая Приволжского федерального округа. При этом средняя урожайность зерна по Саратовской области превышает 30,4 центнера с гектара, что на 27% больше показателя 2025 года. Саратовские аграрии обмолотили свыше 89% озимой пшеницы, более 90% озимых ячменя и ржи, а также полностью убрали озимый рыжик. Обработано 1,1 миллиона гектаров, в том числе 90% посевов озимых зерновых. При этом намолочено 2,5 тыс. тонн горчицы. Общий намолот превышает прошлогодний на 14%.

Особо следует отметить, что и овощеводство демонстрирует хороший рост. По итогам уборочной кампании собрано 46,9 тыс. тонн овощей и 21 тысяча тонн картофеля. Это свидетельствует о высоком уровне самообеспеченности населения Саратовской области собственной продукцией в 115%. Данный показатель один из самых высоких в ПФО.

При этом динамично развивается в Саратовской области и животноводство. По итогам развития АПК Саратовской области за первые три квартала 2026 года объёмы производства по данному направлению составили 26,8 тыс. тонн скота и птицы на убой, 118,4 тыс. тонн молока и 291,2 млн штук яиц. Несмотря на общее снижение численности животных, продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях выросла. Средний надой на одну корову молочного стада достиг 2,5 тыс. кг, что превышает показатель прошлого года (2,2 тыс. кг).

Несмотря на сложную ситуацию, проблема обеспеченности АПК необходимыми ресурсами по приобретению и поставкам ГСМ, минеральных удобрений, средств защиты растений решается аграриями в штатном режиме, а вопросы обеспечения топливом находятся на постоянном контроле соответствующих структур.

В современных условиях, на наш взгляд, особого внимания требует решение задач по реализации «Стратегии развития агропромышленного комплекса Саратовской области», приоритетом которой должно быть увеличение доли внутренней переработки за счёт создания современных животноводческих комплексов, комбикормовых заводов, птичников, комплексов по переработке зерна, наращивания мощностей хранилищ зерна. При этом необходимо решать задачи развития транспортно-логистической инфраструктуры, создавать складские, перевалочные и зерносушильные комплексы, элеваторные хозяйства. В свою очередь, это будет стимулировать увеличение объемов производства и повышение качества сельскохозяйственной продукции, а главное достигать целей по обеспечению продовольственной безопасности региона и страны.

В этих целях в ряд регионов, в том числе и в Саратовскую область, будет дополнительно направлено свыше 670 млн рублей на реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного страхования. Распоряжение о перераспределении на эти цели федеральных бюджетных средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Учитывая природно-климатические особенности территории Саратовской области, необходимо дальнейшее развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. Следует отметить, что по наличию орошаемых земель Саратовская область занимает третье место по России после Краснодарского края и Республики Дагестан и первое место в Приволжском федеральном округе. По темпам развития мелиоративного комплекса, по темпам строительства и ввода новых орошаемых земель Саратовская область признана в последние годы одним из лидеров в России.

Однако, при всех достижениях, дополнительно определены следующие задачи развития мелиоративно-водохозяйственного комплекса Саратовской области, которые направлены на удовлетворение потребностей сельских территорий, населения, объектов агропромышленного комплекса в качественных водных ресурсах; сохранение благоприятной окружающей среды, природно-ресурсного потенциала и водных объектов; сохранение и повышение плодородия почв; повышение эффективности сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности региона.

Особое значение имеет создание лесозащитных полос в восьми районах Саратовской области, подверженных опустыниванию, а также увеличение площадей под орошением более чем на 20 тысяч га.

В эти дни проходит важное событие. С 7 по 10 октября в Москве состоится XXVIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», которая посвящена технологиям эффективного роста АПК. Основное внимание акцентируется на трёх научно-технологических проектах Минсельхоза России: агротехнологического, животноводческого и биотехнологического направлений. Главная цель заключается в обеспечении доступности современных прорывных технологий для предприятий и хозяйств АПК разного масштаба».

ИНН 7729050901