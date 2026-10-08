Саратовские аграрии в 2026 году рассчитывают собрать более 5 млн тонн зерна

Саратовская область рассчитывает собрать 5,5 млн тонн зерна.

Саратовские фермеры ожидают роста общего валового сбора зерна — в этом году урожай зерновых культур может составить 5,5 млн тонн. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«У нас уборочная кампания продолжается, сейчас убрано 91%. Мы рассчитываем, что общий валовый сбор составит 5,5 млн тонн», — отметил губернатор.

По его словам, Саратовская область может войти в десятку регионов по объёмам валового сбора зерна.

Хотя 5,5 млн тонн — не абсолютный рекорд, это лучший результат за последние несколько лет. В 2024 году было собрано лишь 4,3 млн тонн (в весе после доработки). Таким образом, рост к 2026 году составит более 25%.

Тем не менее, даже с учётом этого роста регион пока не возвращается к уровням 2017 и 2022 годов. Для достижения нового рекорда Саратовской области необходимо преодолеть планку в 6 млн тонн.

Кроме того, сейчас в разгаре уборка подсолнечника. Губернатор поручил обеспечить аграриев всем необходимым оборудованием и топливом для завершения кампании. По словам Бусаргина, в 2026 году планируется собрать 2 млн тонн подсолнечника.