Подведены промежуточные итоги работы народной программы «Единой России» в Саратовской области

Депутаты Саратовской областной Думы — кураторы основных направлений — рассказали об их реализации.

На территории Саратовской области благоустраивали общественные пространства, продолжилось обновление материально-технической базы организаций здравоохранения, в том числе, для перинатальных центров было закуплено высокотехнологичное медицинское оборудование.

В рамках народной программы «Единой России» ведется работа по обеспечению учреждений здравоохранении и образовании кадрами, проводится поэтапное повышение заработной платы учителям и медицинским работникам.

Реализуется целевая подготовка специалистов: две тысячи человек проходят целевую подготовку в Саратовском государственном медицинском университете. За три года в школы пришли преподавать две тысячи молодых педагогов-целевиков.

«Народная программа «Единой России» охватывает все сферы жизни, все вопросы, которые волнуют людей. Проделана колоссальная работа, деятельное участие в ней приняли депутаты Саратовской областной Думы. Включенность, прямой диалог с жителями в избирательных округах позволяют оперативно принимать решения, вносить изменения в региональное законодательство – будь то поддержка участников специальной военной операции и их семей, или помощь многодетным. Так запросы жителей отражаются в реализации Народной программы», – подчеркнул Алексей Антонов.