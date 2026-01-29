Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии приоритетных отраслей экономики в Саратовской обрасти

Правительство РФ определило отрасли, которым требуется приоритетная поддержка.

В их числе сельскохозяйственное машиностроение, легкая промышленность, автопром, деревообработка, добыча угля и черная металлургия, говорится в сообщении кабмина по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

О развитии приоритетных отраслей экономики в Саратовской обрасти рассказала доцент кафедры экономики и таможенного дела Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат экономических наук Светлана Заигралова.

«Государственная поддержка ключевых отраслей экономики является важным инструментом для обеспечения устойчивого экономического роста и стабильности. Ключевые отрасли, такие как энергетика, производство, сельское хозяйство и технологии, являются основой как экономики страны в целом, так и экономики региона в частности. Их поддержка помогает обеспечить стабильность и предсказуемость в экономическом развитии. Именно поддержка этих отраслей способствует созданию и сохранению рабочих мест, что в свою очередь снижает уровень безработицы и повышает общий уровень жизни населения. Государственная поддержка может стимулировать научные исследования и разработки, что приводит к внедрению инновационных технологий и повышению конкурентоспособности страны на глобальном рынке.

Ключевыми направления отраслевого развития в Саратовской области в 2024-2025 годах стали:

Сельское хозяйство. Регион занимает первое место в Российской Федерации по валовому сбору подсолнечника и первое место в Приволжском федеральном округе по валовому сбору зерна. Предполагается и дальше развивать переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе за счёт внедрения высокоэффективных технологий и повышения производительности труда. Защита национальных интересов: Поддержка ключевых секторов позволяет обеспечить независимость страны от импорта, особенно в критически важных для безопасности и экономики областях, таких как продовольствие и энергетика. Промышленность. По итогам 2024 года индекс промышленного производства (ИПП) составил 106,1%. В 2024 году активно реализовывалась программа импортозамещения: 19 промышленных предприятий области заместили 51 вид импортных товаров, наладив серийный выпуск отечественных аналогов либо оригинальных собственных разработок. В начале 2025 года саратовские предприятия показали рекордный рост в ключевых отраслях. Лидерами стали химическая промышленность (168,3%), производство одежды (155,1%), фармацевтика (лекарства и медицинские материалы) (137%), текстиль (123,4%), электроника и компьютеры (126,5%). Инфраструктура. В регионе отмечается высокая степень износа коммунальной инфраструктуры, в том числе водопроводных и канализационных сетей. Для предотвращения негативного воздействия на реку Волгу и нормализации экологической обстановки необходимо осуществить строительство очистных сооружений. Также требуется строительство объектов образования, в том числе в целях создания новых учебных мест и ликвидации двусменного режима обучения. Кроме того, необходимы реконструкция и капитальный ремонт зданий учреждений культуры и объектов спорта. Развитая инфраструктура, включая дороги, энергетические сети и социальные объекты, является основой для успешного функционирования экономики региона. Именно улучшение инфраструктурных условий способствует привлечению инвестиций, развитию бизнеса и повышению качества жизни населения. Качественная инфраструктура также облегчает логистику и транспортировку товаров, что особенно важно для сельскохозяйственной продукции. Транспорт. Транспортная сеть города Саратова не справляется с ростом интенсивности транспортных потоков, в связи с чем необходимо строительство путепроводов и мостовых сооружений. Транспортная доступность позволяет эффективно расширять как внутренние, так и внешние экономические связи. Развитие транспортной отрасли не только улучшает логистику, но и способствует интеграции региона в общероссийскую и международную экономику, что в свою очередь стимулирует рост других отраслей. В совокупности эти факторы создают благоприятные условия для экономического роста Саратовской области, способствуют повышению уровня жизни.

В 2026 году приоритетными направлениями отраслевого развития Саратовской области по-прежнему остаются промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Планируется, что инвестиционный портфель региона будет включать порядка 280 крупных проектов с общим объёмом вложений около 1,1 трлн рублей, из которых более 40 — новые. Ожидается, что объём инвестиций в основной капитал по итогам 2026 года достигнет 360 млрд рублей, а в рамках реализации различных проектов инвесторы создадут около 2,6 тыс. новых рабочих мест.

Очевидно, что ключевые направления отраслевого развития региона Саратовская область совпадают с направлениями отраслевого развития страны в целом. Именно поэтому государственная поддержка этих отраслей становится для государства стратегически важной задачей», — считает эксперт ПИУ РАНХиГС.