В облдуме сообщили о популярности одежды из Саратовской области в России

Легкая промышленность Саратовской области демонстрирует значительный рост.

За 11 месяцев 2025 года объём отгрузки товаров достиг 22,5 млрд рублей, что почти в два раза превышает показатель прошлого года.

Как отмечалось на совещании в облдуме, выпуск одежды вырос в 1,8 раза. Местные марки трикотажа успешно выходят на федеральный рынок, а обороты одной из компаний на маркетплейсах исчисляются миллиардами рублей.

Для поддержки отрасли в регионе запускаются образовательные программы для подготовки швей и закройщиков. Кроме того, саратовские предприятия активно входят в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Ольга Сергеева