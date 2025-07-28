Эксперт ПИУ РАНХиГС о развитии волонтерства в России

Волонтеры играют важную роль в реализации многих социальных проектов. Дальнейшее расширение волонтерского движения сделает возможным претворение в жизнь множества добрых инициатив в социальной, культурной, экологической, туристической, спортивной и других сферах жизни россиян.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, кандидат социологических наук, доцент Константин Африкантов отмечает: «Волонтёрское движение в современной России уверенно набирает обороты, превращаясь в массовое и высокоорганизованное социальное явление. В последние годы отмечается значительный рост числа граждан, готовых безвозмездно помогать другим и активно участвовать в реализации социальных, экологических, культурных и спортивных инициатив. Это наглядно свидетельствует о повышении уровня гражданской активности и укреплении культуры социальной ответственности в обществе.

На открытии смены «Добро» 11-го Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил ключевые достижения российского добровольчества. По его словам, волонтёры выполнили более 650 тысяч заявок на помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Они оказали существенную поддержку в восстановлении экологической обстановки на юге страны — собрали и вывезли свыше 150 тонн загрязнённого песка и грунта, а также спасли около 7,5 тысячи птиц в Краснодарском крае. Кроме того, добровольцы внесли весомый вклад в ликвидацию последствий природных пожаров в Забайкальском крае.

Государство последовательно поддерживает развитие волонтёрства. Основные направления этой работы объединены в рамках федерального проекта «Мы вместе», включающего 12 ключевых мероприятий. Среди них -поддержка ассоциации «Добро.рф», проекта #МыВместе, а также таких крупных движений, как «Волонтёры Победы», «Волонтёры-медики», «Экосистема», «Всероссийский студенческий корпус спасателей» и других некоммерческих организаций.

Особое значение имеет развитие экосистемы «Добро.рф» — крупнейшего цифрового сообщества в «третьем секторе». Она объединяет сервисы для развития гражданского общества, поддержки волонтёрства и НКО, систему обучения и наставничества, программы донорства, школьного и студенческого добровольчества, а также международные проекты взаимодействия. Единая платформа «Добро.рф» уже объединила более 8 миллионов волонтёров и 160 тысяч организаций, реализовавших свыше 112 тысяч социально значимых проектов в различных сферах жизни страны.

Большое внимание уделяется вовлечению молодёжи. Участие в волонтёрской деятельности сегодня открывает перед выпускниками школ дополнительные возможности при поступлении в вузы. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования РФ, с 2025 года абитуриент сможет получить до 10 баллов за индивидуальные достижения сверх результатов ЕГЭ. На сегодняшний день более 600 вузов России учитывают волонтёрский опыт при приёме, и этот список продолжает расширяться. Для начисления баллов необходимо, чтобы деятельность была официально зафиксирована на платформе «Добро.рф».

На сегодняшний день по стране действуют 88 региональных центров развития добровольчества, более тысячи «Добро.Центров», около 3,5 тысячи штабов #МыВместе, свыше 23 тысяч школьных волонтёрских отрядов и 664 центра добровольческой деятельности в высших учебных заведениях.

И в Саратовской области волонтёрское движение развивается активно. Согласно данным платформы «Добро.рф», только за 2024 год 23 964 волонтёра совершили 3825 добрых дел. В регионе уделяется большое внимание созданию инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности. В муниципальных образованиях создаются «Добро.Центры» — это центры общественного развития, оказывающие поддержку добровольческим, благотворительным и гражданским инициативам по технологиям Ассоциации волонтёрских центров. В Саратовской области функционирует несколько таких центров (в частности, в Балаково, Балашове, Саратове), и их количество продолжает расти.

Таким образом, волонтёрское движение в России продолжает динамично развиваться, становясь неотъемлемой частью гражданского общества. Оно доказывает, что каждый человек, независимо от возраста и профессии, может внести свой вклад в улучшение жизни вокруг себя — через участие, заботу и солидарность».