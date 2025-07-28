В Саратовской области стартовала вакцинация от гриппа для детей и беременных

Первая партия вакцины «Ультрикс Квадри» (140 000 доз) поступила в регион за счёт федерального бюджета. Это 11,7% от общего объёма, необходимого для иммунизации более 1,5 млн жителей до конца осени.

Ключевые группы:

Дети от 6 месяцев до 9 лет;

Беременные женщины.



Прививки доступны в 61 медучреждении области.

За последние 2 года охват вакцинации превышал 60%, что предотвратило тяжелые случаи гриппа и снизило общую заболеваемость ОРВИ.

Ожидается поступление дополнительных партий вакцины в сентябре-октябре.

График работы прививочных кабинетов уточняйте в регистратуре поликлиник или через портал «Госуслуги».