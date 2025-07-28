С 29 июля пригородные маршруты добавят остановку «Реванш»

Министерство транспорта Саратовской области вводит дополнительный остановочный пункт «Реванш» на Усть-Курдюмском шоссе (между остановками «пос. Юбилейный» и «НЭСК»).
Маршруты, включающие новую остановку:
- № 222: Саратов (ул. Радищева) → дачи СГУ
- № 236: Саратов (ул. Радищева) → Волжские Дали → с. Пристанное
- № 240: Саратов (ул. Радищева) → п/т «Сокол»
- № 241: Саратов (пл. Ленина) → с. Усть-Курдюм (Пляж)
- № 243: Саратов (ул. Радищева) → с. Усть-Курдюм
- № 245: Саратов (пл. Ленина) → Волжские Дали → с. Пристанное
- № 251: ТЦ «Хеппи Молл» → с. Усть-Курдюм (Пляж)
- № 391: Саратов (ул. Радищева) → Долгий Буерак
Водители маршрутов прошли инструктаж по изменению схемы движения. Остановка начнёт функционировать 29 июля 2025 года.
Нововведение улучшит доступность транспорта для жителей дачных массивов и сёл в преддверии осеннего сезона.