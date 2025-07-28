С 29 июля пригородные маршруты добавят остановку «Реванш»

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Министерство транспорта Саратовской области вводит дополнительный остановочный пункт «Реванш» на Усть-Курдюмском шоссе (между остановками «пос. Юбилейный» и «НЭСК»).

Маршруты, включающие новую остановку:

№ 222: Саратов (ул. Радищева) → дачи СГУ

№ 236: Саратов (ул. Радищева) → Волжские Дали → с. Пристанное

№ 240: Саратов (ул. Радищева) → п/т «Сокол»

№ 241: Саратов (пл. Ленина) → с. Усть-Курдюм (Пляж)

№ 243: Саратов (ул. Радищева) → с. Усть-Курдюм

№ 245: Саратов (пл. Ленина) → Волжские Дали → с. Пристанное

№ 251: ТЦ «Хеппи Молл» → с. Усть-Курдюм (Пляж)

№ 391: Саратов (ул. Радищева) → Долгий Буерак

Водители маршрутов прошли инструктаж по изменению схемы движения. Остановка начнёт функционировать 29 июля 2025 года.

Нововведение улучшит доступность транспорта для жителей дачных массивов и сёл в преддверии осеннего сезона.