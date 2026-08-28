Эксперт ПИУ РАНХиГС о стратегических приоритетах российского ТЭК

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Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается за счет реализации прорывных наукоемких проектов. О ключевых направлениях рассказывает эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС доцент кафедры корпоративной экономики Владимир Гусев:

«Эффективное развитие российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) представляется на современном этапе одной из самых приоритетных стратегических задач народного хозяйства нашего государства. Топливно-энергетический комплекс (добыча нефти, газа, угля и генерация электрической энергии) является одним из локомотивов экономического и социального развития Российской Федерации, стабильное функционирование которого позволяет эффективно решать многие государственные задачи, обеспечивать предприятия, транспорт и население всеми видами энергии, наполнять государственный бюджет, обеспечивать энергетическую и экономическую безопасность и независимость нашей страны.

Налицо необходимость строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических и производственных перерабатывающих мощностей. С другой стороны, новое строительство предприятий ТЭК (особенно крупные проекты) могут вызывать нарекания со стороны экологов и общественности, проекты могут являться спорными с социальной точки зрения. Подобная ситуация и вызывает необходимость проведения тщательных исследований в данной области, оценку последствий, принимаемых инвестиционных решений, детальное рассмотрение корпоративной политики, проводимой крупными предприятиями ТЭК в регионах и крупных городах, а также характеристику взаимодействия предприятий топливно-энергетического комплекса и общества в рамках проектов социального партнерства. Третье обстоятельство – в настоящее время на предприятия ТЭК осуществляется достаточно сильное давление недружественными странами с целью подорвать экономическую и национальную безопасность нашего государства. Все эти обстоятельства необходимо учитывать при дальнейшем развитии топливно-энергетической отрасли.

Ключевым вектором современности становится достижение технологического лидерства в атомной сфере. Масштабная модернизация отрасли ТЭК подкрепляется системными мерами государственной поддержки и налоговыми стимулами. Федеральный бюджет на 2026 год предусматривает выделение значительных средств на производство специализированной техники и развитие газомоторного топлива через механизмы льготного лизинга. Параллельно расширяется международное сотрудничество — Индия выступает официальным партнером международного форума «Российская энергетическая неделя», а первый вице-премьер РФ Денис Мантуров подтверждает приоритет совместной добычи и переработки углеводородов, подчеркивая высокий уровень поставок нефти и угля между странами.

Строительство токамака с реакторными технологиями обеспечит России лидерство в области термоядерного синтеза. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, выступая на совещании по вопросам развития атомной энергетики. «Отдельная тема крайне важная — это технологии термоядерной энергетики. На сегодняшний день конкуренция в области управляемого термоядерного синтеза достигла апогея. Очень амбициозные проекты реализуются в Европейском союзе, в США, Великобритании и Китае. Совместно с Курчатовским институтом мы готовимся к созданию уникального токамака с реакторными технологиями. И рассчитываем, что этот проект обеспечит реальное технологическое лидерство в этой самой наукоемкой атомной сфере», — сказал Лихачев.

Правительство ожидает увеличения объемов поставок бензина на рынок РФ. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на втором этапе съезда партии «Единая Россия». По его словам, несколько новых нефтеперерабатывающих производств уже введены в эксплуатацию. «И в соответствии с логистикой мы ожидаем увеличения объемов поставок», — сказал Александр Новак.

ПАО «Газпром нефть» внедрила на месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе новую систему лазерного аэромониторинга инфраструктуры. Технология обеспечит высокоточный контроль за состоянием производственных объектов, экологичность и надежность добычи в Арктике. Об этом сообщила компания. «Разработка и внедрение новых технологий и решений, а также проактивное управление экологическими рисками — ключевые принципы, которые заложены в основу долгосрочной экологической программы «Газпром нефти». Одна из её важнейших целей — абсолютная надежность инфраструктурных объектов компании на территориях распространения криолитозоны. Для этого мы внедряем новые технологии, которые позволят обеспечить стабильно безопасную работу на месторождениях Крайнего Севера», — сообщил руководитель программ устойчивого развития ПАО «Газпром нефть» Андрей Петрухин.

Новая система воздушного лазерного сканирования разработана на основе накопленных геотехнических данных и позволяет контролировать состояние инфраструктуры на арктических грунтах, фиксируя малейшие изменения положения конструкций. Данные о пространственных параметрах сооружений автоматически сопоставляются с цифровой моделью проектного положения объекта и анализируются в комплексе с информацией о ландшафте и температуре грунтов. Алгоритмы выявляют отклонения и помогают оперативно контролировать надежность конструкций, что в десять раз ускоряет проведение замеров.

Запасы углеводородов на полуострове Ямал расположены под толщей многолетнемерзлых грунтов. От сохранения неизменной температуры этих пород зависят безопасность и долговечность расположенной на них инфраструктуры. Для защиты грунтов от теплового воздействия объекты месторождений построены на свайных фундаментах и оснащены термостабилизаторами.

Специалисты «Россети Тюмень» в Ямало-Ненецком автономном округе приступили к внедрению технологии укрепления и замены фундаментов опор линий электропередачи в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «В Ямало-Ненецком автономном округе специалисты «Россети Тюмень» приступили к внедрению инновационной технологии укрепления и замены фундаментов опор линий электропередачи в условиях Крайнего Севера. Новое решение, ранее прошедшее опытную эксплуатацию, позволяет существенно сократить сроки и стоимость работ, а также повысить устойчивость конструкций в сложных климатических условиях. Инновация энергетиков позволяет эффективно справляться со свойственными для северных территорий вызовами: вечной мерзлотой, обводненностью и пучинистостью грунта, резкими перепадами температур. В основе новой технологии — модульные винтовые сваи (анкеры) со вставкой из композитного материала», — сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что композитная вставка препятствует передаче тепла от поверхности почвы вглубь вечной мерзлоты, благодаря чему снижается риск её техногенного растепления в месте установки опорной сваи. Анкеры обеспечивают надежное сцепление с грунтом и повышают несущую способность фундаментов, увеличивая срок службы конструкций на 30 лет и более. Новые сваи прошли необходимые испытания и были применены в ходе опытно-промышленной эксплуатации на 10 опорах высоковольтных ЛЭП.

Для установки свай специалисты «Россети Тюмень» также создали мобильную малогабаритную буровую установку на гусеничном ходу. Обустройство фундаментных конструкций с помощью такой спецтехники позволяет проводить ремонт в труднодоступной местности без перестановки опор ЛЭП и ограничения электроснабжения потребителей. В настоящее время группа компаний «Россети» последовательно внедряет современные технологии в свои производственные процессы. Предлагаемое к реализации разработанное решение носит универсальный характер. Его можно применять в других отраслях ТЭК, а также в промышленном и гражданском строительстве в Арктической зоне.

Россия считает приоритетом сотрудничество с Индией в области энергетики — как по поставкам, так и по совместной добыче и переработке углеводородов, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству двух стран. «Приоритетное значение придаем сотрудничеству в сфере энергетической безопасности. Это касается не только поставок нефти, нефтепродуктов, каменного угля, но и совместных инвестиционных проектов по добыче и переработке углеводородов», — отметил он в своем заявлении. Ранее глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев говорил, что Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского ТЭК, поставки нефти остаются на высоком уровне. Вице-премьер российского правительства Александр Новак также отмечал, что Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в собственный нефтегазовый сектор, а также в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индии. В подтверждение своих намерений Индия в этом году выступит страной — партнером Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) и будет первой официальной страной — партнером в истории данного мероприятия.

Подводя итог, необходимо отметить, что энергоресурсы, особенно нефть и газ, по-прежнему играют в мировой экономике основополагающую роль. Обеспечение всеми видами энергии как внутреннего рынка, так и наших ведущих международных партнеров является приоритетной задачей Российской Федерации, обеспечивает нашей стране технологический суверенитет и создает репутацию надежного экономического контрагента – поставщика энергоресурсов, несмотря на политическое давление и введенные экономические санкции против нашего государства. Для российской власти топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является приоритетным направлением развития, что позволяет прогнозировать реализацию в ближайшие годы комплексных программ модернизации и массовые как отечественные, так и зарубежные инвестиции в отрасль».

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