Стартовали съемки исторического военного детектива «Новый Вавилон» для Wink и РЕН ТВ

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Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и телеканал РЕН ТВ анонсировали съемки исторического военного детектива «Новый Вавилон» (18+).

В центре сюжета — противостояние оперуполномоченного МУРа и преступника, который задумал масштабную диверсию, ставящую под угрозу жизнь тысяч граждан и нерушимость советских границ.

Главные роли в сериале исполнят Роман Евдокимов, Игорь Миркурбанов, Кирилл Зайцев, Анна Снаткина, Дарья Жовнер и Валентин Анциферов. Производством «Нового Вавилона» занимается компания Star Media по заказу «НМГ Студии», при участии РЕН ТВ и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Режиссер-постановщик — Пётр Амелин («По следу зверя»). Новый проект войдет в линейку Wink Originals. Премьеру сериала зрители увидят в онлайн-кинотеатре Wink и на канале РЕН ТВ.

…1942 год. Сбежавший в столицу из заключения рецидивист Шляхтич (Игорь Миркурбанов) убивает милиционера Андрея Чащина — друга главного героя, оперативника МУРа Семёна Кочевого (Роман Евдокимов). Милиционеры узнают, что завербованный абвером (органом военной разведки и контрразведки Германии) Шляхтич направился из Москвы в Ташкент. Кочевого в составе оперативной группы отправляют на поимку опасного преступника. В командировке его сопровождает вдова погибшего товарища — Евгения (Анна Снаткина), которая отправилась на поиски годовалого сына, пропавшего в эвакуации. Кочевым движет чувство мести, а его личные интересы переплетаются с профессиональными. Столкновение с Шляхтичем дает милиционеру шанс не только отомстить убийце друга и спасти его сына, но и предотвратить серьезную диверсию против советской власти в Узбекистане.

Пётр Амелин, режиссер-постановщик:

«Мы приоткроем редко освещаемую страницу истории Великой Отечественной войны — эвакуацию. Действие разворачивается в Ташкенте в 1942 году, где кипела своя война — противостояние милиции и бандитизма. Миллионы советских граждан вместе с заводами, учреждениями, театрами и киностудиями эвакуировались в тыл, за тысячи километров от дома. Вслед за ними туда устремились и бандиты в расчете на то, что здесь не будет такого контроля, как в столице. Чтобы помочь местным оперативникам навести порядок, из Москвы были направлены специальные группы усиления из опытнейших сотрудников МУРа. В нашем проекте мы покажем, как происходила эта борьба. Помимо исторического контекста, в сериале разворачивается глубокая человеческая драма: главному герою предстоит найти сына погибшего от рук бандита друга».

Съемки проекта пройдут в Санкт-Петербурге и Дагестане, а также в Москве на натурных площадках кинопарка «Москино» — «Москва времен конструктивизма», «Центр Москвы», «Европейский город» и «Города Ближнего Востока и Средней Азии». В сериале также заняты Евгения Симонова, Александра Ребенок, Юлия Волкова, Александр Абрамович, Михаил Тарабукин, Дмитрий Лавров и другие.

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