МО РФ: ночью над Саратовской областью и регионами России сбито еще 512 беспилотников

Массированная атака БПЛА отражена силами ПВО: за ночь уничтожено более 500 дронов.

Минувшей ночью система противовоздушной обороны России отразила одну из самых масштабных воздушных атак за последнее время. По данным Минобороны РФ, дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 512 украинских беспилотников самолётного типа. Цели фиксировались в небе над двумя десятками регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую и Саратовскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым и акваторию Чёрного моря.

В официальном сообщении не уточняется, сколько именно дронов было сбито в Саратовской области, однако регион оказался в центре событий. Губернатор Роман Бусаргин предупредил жителей об угрозе в 3:51 — почти сразу саратовцы и жители Энгельса услышали сирены и звуки работы ПВО.

Росавиация ввела временные ограничения на полёты в аэропорту «Гагарин» с 0:56 до 7:37, после чего воздушная гавань вернулась к штатному режиму.

Это уже вторая атака за двое суток — накануне Минобороны докладывало об уничтожении 267 дронов по всей России, в том числе и в нашем регионе. Ситуация остаётся на контроле оперативных служб.

Ольга Сергеева