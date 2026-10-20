Молодой ученый СГЮА удостоен Высшей юридической премии «Фемида»

erid 2W5zFJdARFo

В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» состоялась церемония награждения лауреатов XXX Высшей юридической премии «Фемида».

Лауреатом в номинации «Путь к закону», которая посвящена памяти Михаила Треушникова — выдающегося советского и российского юриста, ученого-правоведа, стал обучающийся 5 курса Саратовской государственной юридической академии Евгений Маловичко. Награду вручил председатель Московского отделения Ассоциации юристов России, лауреат премии «Фемида» (2020 г.) Виктор Вайпан.

Евгений Маловичко уже несколько лет возглавляет научное общество обучающихся СГЮА. Становился участником и спикером масштабных научных форумов и конференций. Является обладателем стипендий Президента и Правительства Российской Федерации, а также Газпромбанка и Ассоциации юридического образования. Научным наставником Евгения выступает заведующий кафедрой арбитражного процесса, адвокатуры и нотариата СГЮА, профессор Сергей Афанасьев.

Премия «Фемида» учреждена Московским клубом юристов в 1996 году и является высшим общественным знаком отличия в профессиональной юридической сфере. В этом году она вручалась в двух номинациях. Также лауреатом премии стал Генеральный прокурор Российской Федерации Александр Гуцан в номинации «Государственная служба».

Реклама

ИНН 6454006276

Фото предоставлены СГЮА