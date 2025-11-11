Эксперт ПИУ РАНХиГС об эффективной работе агропромышленного комплекса Саратовской области

Продовольственная безопасность страны – важный фактор социально-экономического развития, который обеспечивает суверенитет и рост качества жизни граждан.

Основа для этого – эффективная работа агропромышленного комплекса. Именно поэтому внедрение инноваций и подготовка квалифицированных кадров в агросекторе – стратегически важная задача, которая активно поддерживается государством.

В этой связи в 2025 году на субсидирование льготных кредитов для российских сельхозтоваропроизводителей будет дополнительно выделено более 34,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. С учётом подписанного распоряжения общий объём средств на субсидирование льготных кредитов для аграриев в 2025 году составит более 187,7 млрд рублей. Федеральное финансирование позволит продолжить реализацию в регионах крупных инвестиционных проектов, нарастить объёмы производства и переработки сельхозпродукции.

Об эффективной работе агропромышленного комплекса Саратовской области рассказал доцент кафедры корпоративной экономики Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Андрей Андреев.

«В 2025 году в Саратовской области реализуются 20 крупных инвестиционных проектов в АПК. Дополнительно планируются к реализации еще 15. В результате будут созданы крупные современные животноводческие комплексы, овцеферма, комбикормовый завод, птичники, комплексы по переработке зерна. Общий объем инвестиций в проекты превышает 56,1 млрд руб. После их реализации планируется создать около 1 403 рабочих мест.

В молочном животноводстве АО ПЗ «Трудовой» строит животноводческий комплекс по выращиванию 1 448 голов молодняка КРС молочных пород в Марксовском районе. ООО «Агрос» возводит роботизированную молочно-товарную ферму для содержания 1 040 голов КРС и овцеферму на 5 000 голов в Турковском районе. АО ПЗ «Мелиоратор» создает животноводческий комплекс молочного направления на 600 голов КРС и телятник по выращиванию и откорму 350 голов молодняка КРС в Марксовском районе. АО «Ульяновский» строит животноводческий комплекс молочного направления на 600 голов дойного стада с беспривязным содержанием в Ртищевском районе.

В птицеводстве ООО «Балашовская птицефабрика» возводит цех № 19 для содержания 200 тыс. голов птицы и яйцесклад в Балашовском районе. ООО «Покровская птицефабрика» создает комбикормовый завод и цеха № 22, 32 для содержания 75 тыс. голов птицы в Энгельсском районе. После выхода этих объектов на проектную мощность ожидается рост производства яиц примерно на 85 млн шт. в год, молока – на 14,2 тыс. тонн, мяса – на 0,2 тыс. тонн.

Реализуются инвестиционные проекты в сфере развития транспортно-логистической инфраструктуры, строятся новые складские, перевалочные и зерносушильные комплексы. ООО «ВИП-Универсал Агро» строит комплекс по приемке, сушке, очистке и переработке зерна мощностью до 105 тыс. тонн единовременного хранения сельскохозяйственных культур в Петровском районе. ООО «Плодородие Саратов» возводит складское помещение для единовременного хранения 50 тыс. тонн зерновых и технических культур и зерносушильный комплекс мощностью 30 тонн зерна в час в Петровском районе. ООО «Агро Л.Т.Д.» создает перевалочный комплекс на берегу Волги для единовременного хранения 30 тыс. тонн продукции с объемом перевалки от 300 тыс. тонн зернобобовых культур, кукурузы, подсолнечника в сезон в Марксовском районе.

Инвестиционные проекты реализуются и в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. ООО «Саратовские биотехнологии» строит в Балашовском районе завод по глубокой переработке пшеницы для производства аминокислот годовой мощностью 250 тыс. тонн продукции. ООО «Молочный комбинат Сокол» возводит комбинат по переработке молока мощностью до 200 тонн в сутки в городе Саратове. ООО «Молочный комбинат «Энгельсский»» создает производственный комплекс «Фабрика мороженого» мощностью 15 тыс. тонн готовой продукции в год в Энгельсском районе. ООО «Русагро-Аткарск» строит цех для производства майонеза и осуществляет техническое перевооружение мощностей по переработке, очистке, фасовке и перевалке растительных масел и жмыхов в Аткарском районе. ООО «Балашовский сахарный комбинат» проводит реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение с единовременным достижением мощности хранения сахара до 25 тыс. тонн в Балашовском районе. ООО «Саратовский жировой комбинат» проводит модернизацию комбината и склада готовой продукции с увеличением объемов выпуска готовой продукции с 314,6 до 499,7 тыс. тонн в год.

За счет средств в рамках грантовой поддержки Российского научного фонда (РНФ) разработан новый продукт – пищевой гибридный гель для замены твердых насыщенных жиров в продуктах питания. Полученные гели не только не наносят вреда организму, но также они просты и дешевы в производстве. В проекте создания нового продукта приняла участие команда ученых из Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова и Мешхедского научно-исследовательского института пищевых наук и технологий из республики Иран.

Таким образом, эффективная работа агропромышленного комплекса Саратовской области при поддержке федерального центра позволит внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны и повысит ее экспортные возможности», – считает эксперт.