SHOT: Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы ПВО

В небе над Саратовом и Энгельсом утром 11 ноября прогремела серия взрывов.

Как передает Telegram-канал SHOT, местные жители сообщили о пяти-семи мощных хлопках. С юго-западной стороны Саратова в небе наблюдались яркие вспышки, а также был слышен гул авиационного двигателя.

В ответ над обоими городами были подняты сирены, объявляющие воздушную тревогу. Населению настоятельно рекомендовали не приближаться к окнам и переместиться в укрытия. По последним данным, часть беспилотных летательных аппаратов двигалась со стороны Волги.

Это не первая подобная ситуация в регионе. В ночь на 11 ноября губернатор Роман Бусаргин уже информировал о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры вследствие атаки дронов.

Ранее, 8 ноября, в результате аналогичного инцидента в Саратове пострадали два человека, получившие травмы средней тяжести и госпитализированные. Тогда же обломки БПЛА повредили окна в многоквартирном доме и припаркованные автомобили.

На этом фоне поступают заявления о том, что украинские военные ранее применяли беспилотники с химическими зарядами для ударов по позициям российских войск.

Наталья Мерайеф