Саратовцам разъяснили, как изменится размер пособия на больничном

В 2025 году максимальный размер пособия за день болезни — 5 673,97 ₽.

В 2026 году он увеличится до 6 827,4 ₽.

В 2027 году — до 7 860 ₽.

От чего зависит пособие по временной нетрудоспособности, напомнили Госуслуги.

— Максимальный размер зависит от предельной базы для страховых взносов за 2 предыдущих года. Эту величину ежегодно устанавливает правительство.

В 2024 году — 2 млн 225 тыс. ₽

В 2025 году — 2 млн 759 тыс. ₽

В 2026 году — 2 млн 979 тыс. ₽

— Минимальный размер при стаже меньше 6 месяцев — от МРОТ. Больничные не могут быть меньше МРОТ за полный месяц болезни.

В 2025 году его федеральный размер — 22 440 ₽.

В 2026 году он должен составить 27 093 ₽.

— Выплаты конкретному работнику на больничном зависят от:

▪️ среднего заработка

▪️ стажа работы

Средний заработок для расчета пособия

Учитывается за 2 предыдущих года.

Как влияет стаж

— 8 и более лет — на больничном выплачивается 100% среднего заработка

— От 5 до 8 лет — 80% среднего заработка

Максимум в 2026 году — 5 461,92 ₽ за день болезни

— До 5 лет — 60% среднего заработка

Максимум в 2026 году — 4 096,44 ₽ за день болезни

Подготовила Ольга Сергеева