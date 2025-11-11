Саратовцам разъяснили, как изменится размер пособия на больничном

В 2025 году максимальный размер пособия за день болезни — 5 673,97 ₽.
В 2026 году он увеличится до 6 827,4 ₽.
В 2027 году — до 7 860 ₽.
От чего зависит пособие по временной нетрудоспособности, напомнили Госуслуги.
— Максимальный размер зависит от предельной базы для страховых взносов за 2 предыдущих года. Эту величину ежегодно устанавливает правительство.
В 2024 году — 2 млн 225 тыс. ₽
В 2025 году — 2 млн 759 тыс. ₽
В 2026 году — 2 млн 979 тыс. ₽
— Минимальный размер при стаже меньше 6 месяцев — от МРОТ. Больничные не могут быть меньше МРОТ за полный месяц болезни.
В 2025 году его федеральный размер — 22 440 ₽.
В 2026 году он должен составить 27 093 ₽.
— Выплаты конкретному работнику на больничном зависят от:
▪️ среднего заработка
▪️ стажа работы
Средний заработок для расчета пособия
Учитывается за 2 предыдущих года.
Как влияет стаж
— 8 и более лет — на больничном выплачивается 100% среднего заработка
— От 5 до 8 лет — 80% среднего заработка
Максимум в 2026 году — 5 461,92 ₽ за день болезни
— До 5 лет — 60% среднего заработка
Максимум в 2026 году — 4 096,44 ₽ за день болезни
