Эксперты прогнозируют резкий скачок цен на домашний интернет

Российским пользователям готовят неприятный сюрприз в платежках за связь.

Как стало известно изданию «Газета ру», из-за новой инициативы Минцифры привычный безлимитный интернет в ближайшее время может подорожать почти на треть.

По данным источников, ведомство всерьез рассматривает введение платных лицензий для провайдеров, а также намерено обязать их подключаться к системе СОРМ. Напомним, этот комплекс технических средств нужен для проведения оперативно-разыскных мероприятий, но его установка требует серьезных затрат.

Главная интрига заключается в цене вопроса. Итоговый размер повышения тарифов для населения будет напрямую зависеть от двух факторов: решит ли государство вводить само лицензирование и какую сумму за него назначат.

Аналитики уже предупреждают: если предложение примут, операторам придется закладывать новые расходы в абонентскую плату, и интернет может взлететь в цене на 20–30% по всей стране.

Алиса Эай