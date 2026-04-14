В Саратовской консерватории почтут память профессора Тараканова вечером фортепианной музыки

В Большом зале Саратовской консерватории оживут страницы романтизма: дуэт пианисток посвятит вечер легендарному профессору.

19 апреля 2026 года в культурной жизни Саратова произойдет событие, которое уже сейчас называют одним из самых пронзительных в весенней афише. В 18:00 в стенах прославленной Консерватории имени Л.В. Собинова состоится вечер, объединяющий виртуозность, память и глубокую эмоцию.

Главная тема — «Вечер фортепианной музыки», но суть его гораздо шире названия. Концерт станет музыкальным посвящением Альберту Михайловичу Тараканову — Народному артисту России, профессору, чье имя для нескольких поколений музыкантов было синонимом высочайшего мастерства.

За роялем — две блистательные исполнительницы, Жанна Назарьянц и Татьяна Сафонова. Им предстоит непростая и прекрасная задача: оживить гений двух титанов Серебряного века. В программе заявлены сочинения, от которых перехватывает дыхание, — мистический Александр Скрябин и эпичный Сергей Рахманинов.

Погружать зрителей в контекст эпохи и музыки будет Елена Пономарёва — ведущая, известная своим тонким чувством стиля и умением создавать на сцене атмосферу доверительного разговора.

Этот вечер — редкая возможность услышать, как современные мастера саратовской фортепианной школы отдают дань ушедшему мэтру через музыку, которую он сам, без сомнения, любил.

Ольга Сергеева

Фото: пресс-служба СГК им. Собинова