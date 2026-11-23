В Ершовском районе ветеринары спасли домашнюю шиншиллу.

Айболиты помогли двухлетней шиншилле по кличке Клубничка, повредившей заднюю лапу — зверёк зацепился за щель в решётке клетки. Владельцы сразу привезли питомца в районную станцию по борьбе с болезнями животных, где специалисты обработали травмированную ногу и дали рекомендации по лечению.

В управлении ветеринарии напомнили: чтобы уберечь шиншилл от травм, нужно регулярно проверять клетку на опасные щели, выбирать безопасные аксессуары и следить за поведением питомца — насторожить должны отказ от прыжков или хромота.