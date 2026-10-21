Эксперты рассказали, какие обследования необходимы в разном возрасте

Как сообщает omsk.aif.ru, набор медицинских проверок напрямую зависит от возраста, пола и наследственности человека. При этом специалисты настоятельно призывают граждан не заниматься самолечением и не назначать себе огромные списки платных процедур «на всякий случай» — во всём должна быть чёткая медицинская логика.

Заведующая отделением медицинской профилактики ГКБ № 1 имени Кабанова Марина Рыбина подробно расписала три главных возрастных рубежа.

В 25 лет — оценка общего состояния

Если объективных жалоб на здоровье нет, не стоит усложнять. Достаточно контролировать артериальное давление, следить за весом и проходить стандартный базовый набор процедур, предусмотренный программой общей диспансеризации. Сдавать десятки скрытых коммерческих анализов в этом возрасте не требуется.

В 35 лет — контроль факторов риска

В этот период врачи рекомендуют начать пристально следить за уровнем холестерина и глюкозы в крови для предотвращения раннего диабета и проблем с сосудами. Женщинам также критически важно регулярно посещать плановые осмотры у гинеколога, чтобы вовремя выявлять скрытые нарушения в репродуктивной системе.

В 45 лет — онконастороженность и сердце

С возрастом биологические риски существенно возрастают, поэтому на первое место выходит жёсткая профилактика. Программа обязательно должна включать глубокую проверку сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Дополнительно добавляются обязательные скрининги на самые распространённые виды рака в зависимости от пола пациента.

Эксперт подчеркнула, что ориентироваться всегда нужно на официальные программы государственной диспансеризации и индивидуальные рекомендации лечащего врача, знающего ваши наследственные риски. Помните: многие опасные хронические заболевания на ранних этапах развиваются абсолютно бессимптомно. Отличное самочувствие — это не повод пропускать плановые проверки, ведь обнаружить болезнь гораздо проще и эффективнее до того, как она успеет нанести организму непоправимый вред.