Панков: Володин озвучил ключевые проблемы транспортной инфраструктуры нашей области

Сегодня Государственная Дума рассматривает вопрос об утверждении заместителей Председателя Правительства РФ и Министра транспорта РФ.

Депутат Госдумы Николай Панков отметил, что Вячеслав Володин озвучил кандидату на пост министра транспорта РФ ключевые проблемы транспортной инфраструктуры. Они касаются и нашей области.

«Во-первых, он обратил внимание на отсутствие электрической тяги на некоторых участках. Это существенно сдерживает скоростной режим поездов. Во-вторых, подчеркнул необходимость активного развития пассажирских и грузовых перевозок по Волге. Она несёт стратегическое значение для всей страны и нашей области.

Решение этих вопросов важно для улучшения логистики и повышения связанности территорий», — подчеркнул Николай Панков.