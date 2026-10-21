Панков: Подрядчики, к которым были нарекания, не должны привлекаться на госконтракты

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» подчеркнул, что подрядная организация окончательно срывает сроки сдачи федерального объекта в Аткарске.

«Прошел месяц, как я был на стадионе «Локомотив» в Аткарске. Худшие опасения подтвердились. Подрядчик СК «Система» окончательно срывает сроки сдачи федерального объекта. Он точно не будет готов вовремя. Об этом подрядчику говорил и раньше, но не прислушались. Напомню, срок – 15 ноября.

До сих пор не готово основание под футбольное поле. Щебень набросан лишь местами. Укладку покрытия на территории только начали. Освещение на стадионе так и не установлено. Из запланированных трибун, спортплощадок, полосы препятствий и административного здания нет ничего. Непонятна позиция заказчика, который не предпринимает меры для сдачи объекта. Это неправильно.

Ранее направил депутатский запрос в прокуратуру, СК и ФАС. Как компания выиграла аукцион — теперь выясняют компетентные органы. Важно понять роль министерств и ведомств, кто рекомендовал этого подрядчика. К организации уже были нарекания. Вместе с жителями района держим ситуацию на контроле», — подчеркнул Николай Панков.