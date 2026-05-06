Эксперты выяснили, насколько мужчины в Саратовской области зарабатывают больше женщин

В Саратовской области мужчины зарабатывают почти на треть больше женщин.

Свежее исследование аналитического агентства FinExpertiza, основанное на официальных данных Росстата, зафиксировало значительный гендерный дисбаланс в оплате труда жителей Саратовской области. Согласно выкладкам экспертов, среднестатистический мужчина в регионе получает 72 тысячи рублей, в то время как женщины вынуждены довольствоваться суммой в 49,5 тысячи рублей. Таким образом, разрыв в доходах достигает примерно 31% в пользу сильного пола.

В масштабах страны ситуация выглядит еще более тревожной. Аналитики отмечают, что общероссийская разница в зарплатах между мужчинами и женщинами достигла пиковых значений за последние 13 лет. Парадоксально, но наиболее выражена эта диспропорция в регионах с высокими доходами — в «топ» попали Мурманская область, Еврейская автономная область и Забайкальский край.

Обратная картина наблюдается в республиках Северного Кавказа и в центральной России. Самые минимальные различия в оплате труда зафиксированы в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области. Эксперты связывают это с особенностями локальных рынков труда и традиционной структурой занятости.

Размер зарплатной пропасти напрямую зависит и от профессиональной сферы. Неожиданный лидер по гендерному неравенству — области спорта, IT-индустрии и научной деятельности. Здесь женщины порой зарабатывают в разы меньше мужчин. А вот максимальное равноправие, по данным FinExpertiza, сохраняется в бюджетных отраслях: образовании и здравоохранении, где уровень окладов стандартизирован и меньше зависит от пола работника.

Специалисты подчеркивают: проблема кроется не столько в прямой дискриминации, сколько в исторически сложившемся распределении ролей и занятости мужчин в более высокооплачиваемых отраслях (строительство, промышленность, логистика), тогда как женщины чаще работают в социальной сфере с фиксированными невысокими окладами.

Ольга Сергеева