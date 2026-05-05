Названы новые имена трагически погибших в спецоперации бойцов из Саратовской области

В Саратовской области поступают сообщения о невосполнимых потерях на фронте.

Как уточняют муниципальные власти, несколько районов региона понесли тяжелые утраты.

В поселке Духовницкое 6 мая пройдет траурная церемония прощания с Вадимом Ерокиным, который был призван из этих мест.

Балашовский район уже проводил в последний путь Александра Стоволосова. Мужчина 35 лет родом из одного из сельских населенных пунктов района. Решение отправиться в зону боевых действий он принял осознанно, заключив контракт с Министерством обороны России.

Болью отозвалась весть о гибели сразу троих жителей Энгельсского района. Речь идет о Сергее Зиброве, Александре Зиновьеве и Андрее Неврюеве. Все они не вернулись с линии фронта.

В Воскресенском районе сообщили о смерти 33-летнего Андрея Маркина. Еще один боец, Сергей Матасов, числился среди жителей Вольского района.

Поле боя забрало жизнь Руслана Калинина из Пугачевского района. В местной администрарешили не раскрывать подробные биографические данные павшего героя.

Власти выражают соболезнования родственникам погибших. Траурные мероприятия и прощание с каждым из названных бойцов проходят при участии местных жителей и сослуживцев.

Ольга Сергеева