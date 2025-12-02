Экспорт МСП под защитой: 1,5 млрд рублей страхового покрытия с начала года

Российское агентство ЭКСАР (Группа РЭЦ) с начала 2025 года предоставило малому и среднему бизнесу страховую защиту для экспортных поставок на сумму свыше 1,5 млрд рублей. В рамках программы «Страхование отсрочки платежа для МСП» заключено более 200 договоров с 175 компаниями из 46 регионов. Основные отгруженные товары — пищевая продукция, оборудование, химия и сельхозпродукция.

Сервис активно цифровизируется: все заявки в третьем квартале подавались через онлайн-платформу «Мой экспорт». Это свидетельствует о растущем доверии бизнеса к цифровым решениям — количество предпринимателей, использующих программу, продолжает увеличиваться.

Продукт, созданный в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», помогает компаниям осваивать новые рынки, включая Саудовскую Аравию и Республику Корея, при сохранении стабильного спроса на поставки в страны СНГ и Китай.

Алика Толоконникова