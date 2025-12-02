Мастер-класс «Удивительная физика» прошел для агроклассников Марксовского района

Ученики агроклассов Марксовского района на практических занятиях от Вавиловского университета изучали электродинамику и финансовую грамотность. В Марксе прошли специальные занятия для учеников агроклассов. Преподаватели Вавиловского университета провели для школьников мастер-класс «Удивительная физика», посвященный электродинамике.

Ребята не только увидели эксперименты по электростатике и магнетизму, но и самостоятельно провели некоторые опыты. Для закрепления знаний состоялась викторина по истории и законам электродинамики.

Также школьники расширили свои знания в финансово-экономическом квизе, где узнали об истории денег и современных формах расчетов. Занятия проходят в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».

Алика Толоконникова