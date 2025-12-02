Состав «Кристалла» сократился: команду покинули три игрока



Саратовский хоккейный клуб «Кристалл» объявил о прекращении контрактов с тремя игроками. Состав команды покинули защитник Андрей Миронов и нападающие Руслан Новрузов и Павел Корешков.

Андрей Миронов провёл в текущем сезоне 10 матчей, но не набрал очков. Руслан Новрузов также не отметился результативными баллами в 9 играх. Павел Корешков выступал за клуб полтора года, за 75 матчей набрав 22 очка.

Решение о расторжении соглашений было объявлено 1 декабря в официальном Telegram-канале команды. Клуб продолжает подготовку к следующим матчам сезона.

Алика Толоконникова