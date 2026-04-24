Экспорт саратовских промтоваров власти хотят и планируют увеличить на 84 процента

ВРП региона должен вырасти в полтора раза.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обозначил целевые показатели развития экономики региона до 2030 года. Ключевая задача — увеличить валовой региональный продукт (общая стоимость всех товаров и услуг) с текущих 1,6 триллиона рублей до 2,4 триллиона, то есть в 1,5 раза.

Экспорт несырьевой и неэнергетической продукции должен вырасти на две трети по сравнению с уровнем 2023 года. Промышленный экспорт — не менее чем на 84% (точные базовые цифры не уточняются).

Для достижения этих целей правительство региона разработает новые меры поддержки бизнеса, внедрит программы санации для проблемных промышленных предприятий, а также проанализирует рыночный спрос, чтобы помочь местным производителям расширить линейку экспортной продукции.

Ольга Сергеева