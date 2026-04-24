«Галя, отмена!»: В Саратовской области не хватает продавцов и кассиров

Саратовская розница вошла в шестёрку ПФО по числу вакансий, но кадров всё равно не хватает.

В первом квартале 2026 года работодатели Саратовской области открыли 1,9 тысячи вакансий в розничной торговле — это шестой показатель среди регионов Приволжского федерального округа. При этом на одну позицию приходится всего три отклика при норме от четырёх до восьми.

Как сообщает hh.ru, дефицит кадров сохраняется. Острее всего не хватает продавцов, кассиров и консультантов. Каждый двадцатый работодатель требует опыт в операционных процессах.

Зарплаты в регионе скромнее окружных: медианное предложение — 47,1 тысячи рублей против 52,2 тысячи в среднем по ПФО. Разница — около пяти тысяч рублей.

