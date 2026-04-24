Исчезла в 2010 году: глава СКР контролирует расследование убийства саратовчанки

Александр Бастрыкин потребовал доклад об убийстве 2010 года в Саратовской области

Председатель СК России поручил руководителю регионального следственного управления Дмитрию Костину доложить о ходе расследования убийства местной жительницы, совершённого в 2010 году.

Долгое время молодая женщина числилась пропавшей без вести. В совершении преступления подозревают её супруга, ему уже предъявлено обвинение по части «убийство с особой жестокостью» (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Внимание к этой истории привлёк федеральный телеканал: в эфире обсуждались детали дела и высказывались опасения, что виновный может избежать наказания.

Бастрыкин поручил детально отчитаться о принятых процессуальных решениях и прокомментировать доводы, прозвучавшие в телепередаче.

