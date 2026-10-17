Экспорт саратовских товаров в Монголию вырос на 60%

Саратовские предприниматели обсудили расширение продаж в Монголии.

Министерство экономического развития Саратовской области организовало встречу местных предпринимателей с торговым представителем России в Монголии Максимом Васильевым. Главной темой стало расширение продаж региональных товаров на монгольском рынке, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр экономического развития региона Илья Емельянов отметил, что за прошлый год товарооборот с Монголией вырос на 60%. Сейчас область поставляет туда оборудование, муку и крупы, изделия из металла, масложировые товары. Список планируют расширять, опираясь на сильные позиции региона в промышленности и сельском хозяйстве.

Участники встречи обсудили поставки продовольствия и сельхозпродукции, продвижение медицинских разработок, упрощение логистики и расчётов, а также поиск надёжных дистрибьюторов и участие в местных тендерах.