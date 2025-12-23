Ветеран-авиатор из Энгельса Евгений Федяев отметил свой 103-й день рождения

В Энгельсе прошла торжественная встреча в честь 103-летия ветерана Великой Отечественной войны Евгения Федяева.

Поздравить юбиляра прибыл лично глава Энгельсского района Максим Леонов.

День рождения фронтовика совпал с праздником дальней авиации Военно-космических сил России. Эта дата особенно символична для Евгения Ильича, поскольку он долгие годы возглавлял специальную группу на знаменитой Энгельсской авиабазе.

Евгений Федяев, отмеченный за мужество и отвагу орденами Отечественной войны I степени и Красной Звезды, в этом году получил ещё два значимых признания. Ему было присвоено звание «Почётный гражданин Энгельсского муниципального района» и вручена памятная медаль «80 лет Победы».

«Для меня большая честь лично поздравить Евгения Ильича, — поделился впечатлениями Максим Леонов. — Мы пообщались в душевной обстановке, я пожелал ему крепкого здоровья и благополучия». Эта встреча стала ещё одним знаком огромной благодарности поколению, отстоявшему свободу страны.

