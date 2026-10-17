«Полина» из мессенджера пригласила саратовца на стендап и лишила его денег через QR-код

Молодой саратовец стал жертвой мошенницы после знакомства в мессенджере.

21-летний житель Саратова познакомился в тематической группе с девушкой по имени Полина. Они переписывались, а затем новая знакомая предложила встретиться и сходить на стендап-концерт, сообщает региональное ГУ МВД.

Саратовец вызвался сам оплатить билеты. Собеседница прислала ему QR-код, с помощью которого горожанин перевёл около 45,5 тысячи рублей. Однако билеты он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).