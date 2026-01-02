Экстренные службы Саратовской области все праздники работают в режиме повышенной готовности

На утреннем совещании губернатор Роман Бусаргин обсудил с подчинёнными обеспечение безопасности и работы служб в праздничные дни.

Все экстренные, коммунальные и дорожные службы переведены на круглосуточный режим. На расчистке дорог задействовано более 2400 единиц техники и 3500 рабочих, использовано свыше 9000 тонн противогололедных материалов.

ЖКХ работает в штатном режиме, крупных аварий не зафиксировано. Особое внимание уделяется вывозу мусора — районные администрации ежедневно контролируют контейнерные площадки.

Глава региона потребовал от руководителей сохранять постоянную связь и полный контроль ситуации, подчеркнув, что праздники для органов власти являются рабочими днями, и поблагодарил всех, кто обеспечивает жизнедеятельность области.

Ольга Сергеева