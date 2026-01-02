В Саратове заливают катки

По поручению главы города Михаила Исаева продолжается заливка муниципальных катков массового катания Саратова.

Как сообщили в мэрии, жителей и гостей города уже ждут катки на Театральной площади и на стадионе «Сокол».

Время работы мест активного отдыха:

Театральная площадь – в выходные и праздничные дни с 9.00 до 21.00, в будни с 16.00 до 21.00;

стадион «Сокол» – в выходные и праздничные дни с 13.00 до 21.00, со вторника по пятницу – с 16.00 до 21.00 (понедельник – технический день).

На любимых локациях посетителей – стадионах «Спартак», «Волга» и на площадке стадиона в Детском парке, – продолжаются работы по заливке. Эти объекты требуют больше времени и условий для подготовки хорошего льда, — подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Сергеева