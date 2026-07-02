Очевидец сообщила о снесенной автобусом остановке в Саратове

Автобус в Заводском районе Саратова снес остановку: пассажиры чудом не пострадали.

В Заводском районе Саратова произошел инцидент, который мог закончиться трагедией. 1 июля около 18:45 автобус маршрута № 28, следовавший от конечной остановки до СНТ «Строитель», задел боковым правым зеркалом остановочный павильон.

По словам очевидцев, опубликованным в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Заводской Online Саратов», в момент происшествия на остановке находились люди, включая женщину с детьми и годовалым ребенком в коляске. Конструкция упала и разбила стекла. Ситуацию спас мужчина, который закрыл собой ребенка, защитив его от осколков.

Автор поста предоставила фотографии поврежденного автобуса с отсутствующим зеркалом и покореженной остановки. По предварительной версии самого водителя, причиной потери контроля над габаритами транспортного средства стало ослепление ярким солнцем.

На данный момент городская ГИБДД официально не прокомментировала данное происшествие. Очевидцы требуют принять меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

Ольга Сергеева