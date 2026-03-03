Правила безопасности при гололеде. Что нужно знать?

В студии «Радио КП Саратов» — Доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации, заведующий кафедрой нейрохирургии СГМУ имени В. И. Разумовского Андрей Анатольевич Чехонацкий:

«При передвижении по гололеду, в первую очередь, проявляйте максимальную осторожность. Не позволяйте посторонним вещам отвлекать вас, особенно разговорам по мобильному телефону. Некоторые также советуют минимизировать разговоры с окружающими, пусть это и сложно. Если разговор неизбежен, старайтесь вести его кратковременно, постоянно контролируя ситуацию вокруг.

Всегда следите за тем, куда ступаете. Наступайте на полную стопу, держа ноги слегка расслабленными и согнутыми в коленях. Не торопитесь, шагайте мелко. Не бойтесь показаться медлительным, ведь мелкий шаг помогает легче переносить вес и избежать падения на неровностях. Идя, старайтесь, чтобы ваша стопа находила максимально ровную поверхность».

