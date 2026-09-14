Элитный особняк с бассейном в «Родных просторах» за долги выставлен на торги за 40 млн

В Саратове на аукцион выставят элитный особняк в поселке «Родные просторы»

На платформе ГИС «Торги» опубликованы данные о торгах по продаже элитной недвижимости в Саратове — особняка в поселке «Родные просторы». Площадь жилого дома составляет 343,9 кв. м, а прилегающий участок превышает 1,5 тысячи квадратных метров. Лот реализуют вместе с землей.

Среди преимуществ объекта — оборудованный в доме бассейн и уютная зона отдыха на территории. Фотографии позволяют оценить уровень благоустройства и потенциал участка для дальнейшего использования.

Имущество находится под обременением: объект арестован за долги, на нем зарегистрирована ипотека в пользу взыскателя. Окончательная судьба недвижимости определится по итогам торгов.

Стартовая цена лота — 40 миллионов рублей. Тем, кто планирует участвовать в аукционе, важно заранее ознакомиться с условиями и всей документацией на торговой площадке.

Ольга Сергеева