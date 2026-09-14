Сегодня вечером в Москву отправится первый фирменный поезд «Огни Саратова»

Из Саратова в Москву впервые отправится двухэтажный поезд «Огни Саратова».

Сегодня, 14 сентября, в 18:11 в столицу отъезжает фирменный ежедневный рейс. Об этом в соцсетях сообщают сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В Саратов приехал гендиректор — председатель правления АО «РЖД» Олег Белозеров. Ему показали новый поезд и конкорс на железнодорожном вокзале, оснащенный шестью эскалаторами и тремя лифтами. Сейчас идет активное строительство нового вокзального комплекса: в декабре будет возведен полный каркас здания, сформирован тепловой контур и начнутся внутренние отделочные работы. До 30 апреля 2027 года вокзал сдадут в эксплуатацию.

По словам Олега Белозерова, билеты на «Огни Саратова» значительно подешевели по сравнению с привычной «девяткой». Сервисы по продаже билетов подтверждают: купе сейчас стоит в среднем 4600–4800 рублей — почти в два раза меньше, чем прежде.

Володин отметил, что строительство конкорса существенно облегчило жизнь людям: больше не нужно пользоваться мостовыми пешеходными переходами с большими поклажами и детьми, думая о возможной наледи и риске поскользнуться. По его словам, теперь пассажиры могут в тепле и уюте дожидаться поезда, спускаться на путь и подниматься с помощью эскалатора и лифта. Это первый этап; второй — строительство железнодорожного вокзала, который, как надеется Володин, в апреле следующего года откроет двери для пассажиров, а их через вокзал проходит больше полутора миллионов в год. Для Саратова и области это важнейший узел сообщения.

Железнодорожники сообщили федеральному политику, что состав «Огней Саратова» сформирован из 14 двухэтажных вагонов, представлены все классы обслуживания, включая вагон-ресторан.

На первый рейс — 100-процентная заполняемость, до конца месяца — больше 90%, а купе будет дешевле, чем поездка в плацкарте в «старом» поезде № 9.

Ольга Сергеева