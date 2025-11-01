Парковочный конфликт в Саратове закончился дракой и переломом руки

В Саратове конфликт из-за парковочного места на улице Большая Затонской закончился уголовным делом.

Мужчина, ожидавший свободное место, сделал замечание водителю, который занял спорный участок. Словесная перепалка между 52-летним саратовцем и 53-летним жителем Энгельса переросла в драку.

В ходе потасовки один из участников нанес другому удар ногой в руку, что привело к перелому. В полиции зафиксировали телесные повреждения средней тяжести и возбудили уголовное дело по статье 112 УК РФ.

Подозреваемый признал вину и был отпущен под подписку о невыезде. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ольга Сергеева