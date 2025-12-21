Елочные украшения создают в центре соцобслуживания населения Перелюбского района

В преддверии новогодних праздников в Перелюбском районе прошёл творческий мастер-класс по изготовлению ёлочных украшений.

Мероприятие состоялось в местном центре социального обслуживания населения в рамках работы мастерской «Доброцентр».

Как отмечают сотрудники центра, совместное творчество помогло участникам не только создать уникальные игрушки, но и подарило атмосферу радости и тёплого общения. Каждая поделка, выполненная с душой, стала источником праздничного настроения и вдохновения для всех присутствующих.

Напомним, что творческие мастерские «Доброцентр» действуют во всех районных комплексных центрах социального обслуживания. Их работа ведётся в рамках региональной программы «Активное долголетие», которая является частью национального проекта «Семья».

Ольга Сергеева