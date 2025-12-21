В Саратовской области продлили запрет на работу мигрантов в ряде социальных сфер

Действие ограничений на трудовую деятельность иностранных граждан в ключевых сферах экономики Саратовской области будет продолжено и в 2026 году.

Об этом сообщили в региональном правительстве.

Под запрет, в частности, попадают работа в сфере пассажирских перевозок и такси, общественное питание, розничная торговля продуктами питания, а также курьерская деятельность.

Кроме того, ограничения сохраняются для таких социально значимых областей, как образование, здравоохранение и социальные услуги.

Ольга Сергеева