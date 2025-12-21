Саратовец Денис Майданов спел с Олегом Газмановым новый хит для новогоднего эфира НТВ

Совместная патриотическая композиция саратовца Дениса Майданова и Олега Газманова войдёт в программу «Главного новогоднего концерта» на НТВ.

Их выступление, записанное для праздничного эфира, увидят миллионы телезрителей в новогоднюю ночь.

Номер получился семейным: Денису Майданову на сцене составила компанию его дочь Влада, а Олегу Газманову — сын Родион. Вместе они исполнили песню «Включай нашу!», которая, по замыслу артистов, должна объединить зрителей всех возрастов.

Денис Майданов отметил растущую популярность трека, заявив, что композиция уже уверенно занимает высокие позиции в музыкальных чартах.

Ольга Сергеева