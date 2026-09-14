Старинный «Дом жилой с воротами» в Саратове на Мичурина ждет инвестора

В Саратове ищут инвестора для восстановления старинного особняка на Мичурина.

Объект культурного наследия местного значения «Дом жилой с воротами» на Мичурина, 141 (лит. В) в Саратове может стать площадкой для новых инвестпроектов, сообщает министерство инвестиционной политики области.

Двухэтажное каменное здание площадью 525 кв. м построено в конце XIX века в кирпичном стиле с элементами неоготики — об этом говорят характерные фронтоны и декор усадебных построек той эпохи.

Объект находится в неудовлетворительном состоянии, но его ценность и расположение в центре города создают потенциал для восстановления и приспособления под современное использование.

Ольга Сергеева