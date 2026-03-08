Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём

Глава государства поздравил россиянок с 8 Марта и назвал женщин «мудрыми и стойкими».

Владимир Путин подчеркнул, что «щедрая и мудрая женская душа» делает мир добрее, а материнская любовь остается в сердце на всю жизнь.

Путин отметил, что женщины сочетают стойкость, лидерские качества и умение добиваться успеха в профессии, оставаясь при этом любящими матерями. Особые слова благодарности он адресовал участницам спецоперации — за смелость и мужество ради Родины.

Президент заверил, что власти продолжат создавать условия для того, чтобы женщины могли легко совмещать воспитание детей с карьерой. Это остается приоритетной задачей.

«Дорогие женщины! Вам действительно подвластно всё. Хочу пожелать вам счастья с теми, кто вам дорог, успехов и здоровья», — заключил глава государства.

Ольга Сергеева