Максим Леонов: В Энгельсском районе стартует отопительный период для объектов жилого фонда

По поручению губернатора Романа Бусаргина с 14 октября в Энгельсском районе стартует отопительный период для объектов жилого фонда. Подписал сегодня соответствующее постановление.

Уже сейчас теплом обеспечено 225 объектов социальной сферы Энгельсского района.

Для пуска отопления в многоквартирных домах управляющим компаниям необходимо подать заявку в ресурсоснабжающую организацию. Учитывая технологические особенности, процесс подключения может занять несколько дней.

Напоминаю, что если возникнут вопросы или проблемы с отоплением в социальных учреждениях или многоквартирных домах, вы можете обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу Энгельсского района по телефонам: 8 (8453) 56-71-29 или 8 (8453) 95-42-23.