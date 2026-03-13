Упавший с крыши снег в центре Саратова отправил пенсионера в больницу

В центре Саратова на пенсионера рухнул снег с крыши: возбуждено уголовное дело.

Днем 13 марта в Кировском районе Саратова произошел несчастный случай. На 62-летнего мужчину, проходившего мимо дома № 31 по улице Чапаева, обрушилась снежная масса и наледь, сошедшие с кровли здания. Пострадавший с травмами доставлен в больницу.

Предварительно установлено, что причиной происшествия стала некачественная очистка крыши управляющей компанией.

Прокуратура организовала проверку и передала материалы в следственные органы. По поручению руководителя СУ СК России по Саратовской области Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ольга Сергеева