«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «Устрой Новогодние каникулы!»

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвёл итоги ежегодной акции «Устрой новогодние каникулы», которая проводилась среди юридических лиц в Саратове, Балакове и Энгельсе. Все её участники в декабре прошлого года полностью погасили задолженность, а также внесли авансовый платёж за тепловую энергию и горячее водоснабжение.



Победители из числа индивидуальных предпринимателей и физических лиц — собственников нежилых помещений были определены с помощью генератора случайных чисел. Они получили кешбэк от «ЭнергосбыТПлюс», который будет зачислен на лицевые счета, указанные в договорах.



Со списком победителей можно ознакомиться на сайте компании.(https://saratov.esplus.ru/news/energosbyt-plyus-opredelil-pobeditelei-aktsii-ustroy-novogodnye-kanikuli-/)



«Для нас важно не просто провести мероприятие и подвести итоги, а выстроить с клиентами долгосрочные партнёрские отношения. Высокая платёжная дисциплина — это залог стабильной работы всей системы теплоснабжения и качества услуг для жителей региона. Мы благодарим всех участников за сознательный подход и постараемся и дальше поддерживать клиентов, которые своевременно исполняют свои обязательства», — отметил директор Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Игорь Лодянов.



Кроме того, акция позволила клиентам списать пени, за исключением начисленных в судебном порядке. Этот бонус получили и управляющие организации.

