В Саратове безнадзорная собака тяжело травмировала 6-летнюю девочку

Инцидент произошёл сегодня в частном секторе возле района «Стрелка». Ребёнок с травмами средней степени тяжести госпитализирован. По данным минздрава, девочке оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» . Расследование проверит, почему опасное животное находилось без контроля.

Это уже не первый случай нападения бродячих собак на детей в Саратове за это лето. Жители неоднократно жаловались на стаи в частном секторе, в 2024 году в регионе уже возбуждали дела после аналогичных инцидентов.