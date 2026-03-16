Под Саратовом компактную турбазу с волшебной красотой волжской природы продают за 20 млн

На волжском берегу в Саратовской области ищут нового владельца для турбазы.

В Марксовском районе выставлен на продажу готовый туристический комплекс, расположенный в живописном месте на берегу протоки Волги, известной как Волжанка. Объект находится вблизи села Михайловка.

Площадь земельного участка составляет 38 соток, а общая площадь капитальных строений превышает 600 квадратных метров. Инфраструктуру базы отдыха формируют три двухэтажных деревянных дома из сруба, а также один двухэтажный дом из кирпича.

Собственники отмечают, что главным капиталом объекта является его расположение: покупатель приобретает не просто недвижимость, но и готовый бизнес в окружении волжской природы с чистым воздухом и видом на спокойную воду. Стоимость предложения — 20 миллионов рублей.

Ольга Сергеева