Энгельсский мусоросортировочный комплекс отправил на переработку почти 3 тонны пакетов из маркетплейсов

На мусоросортировочном комплексе компании «Ситиматик» в Энгельсском районе Саратовской области за 10 месяцев этого года было отсортировано более 2,7 тонны микс отходов из полиэтилена высокого давления. Основу фракции составили фирменные пакеты из онлайн маркетплейсов.

Учитывая средний вес изделия, на вторичную переработку было направлено порядка 386 тыс. пакетов. Исходя из этого можно определить степень популярности онлайн шопинга у саратовцев, а также какие маркетплейсы пользуются наибольшей популярностью.

Полиэтилентерефталат (ПВД) в природе разлагается очень медленно, но при этом может быть переработан от 4 до 8 раз, что способствует существенному снижению нагрузки на экологию. Для вторичной переработки полиэтилен очищают, измельчают и гранулируют. Вторичное сырье ПВД идет на изготовление упаковочной пленки, пластиковой тары, труб-каналов, которые применяются при прокладке кабеля, водостоков и пр.

Мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах построены в рамках концессионных соглашений. На них применяется смешанный тип сортировки отходов, который позволяет более тщательно разделить вторсырье по видам и направить его на переработку. Техническая оснащенность комплексов предусматривает возможность отбора ВМР по более чем 20 фракциям.