Энгельсский мусоросортировочный комплекс отправил на переработку почти 3 тонны пакетов из маркетплейсов

От
Новости Саратова
-
0
Ситиматик

✔️На мусоросортировочном комплексе компании «Ситиматик» в Энгельсском районе Саратовской области за 10 месяцев этого года было отсортировано более 2,7 тонны микс отходов из полиэтилена высокого давления. Основу фракции составили фирменные пакеты из онлайн маркетплейсов.

🔍Учитывая средний вес изделия, на вторичную переработку было направлено порядка 386 тыс. пакетов. Исходя из этого можно определить степень популярности онлайн шопинга у саратовцев, а также какие маркетплейсы пользуются наибольшей популярностью.

Полиэтилентерефталат (ПВД) в природе разлагается очень медленно, но при этом может быть переработан от 4 до 8 раз, что способствует существенному снижению нагрузки на экологию. Для вторичной переработки полиэтилен очищают, измельчают и гранулируют. Вторичное сырье ПВД идет на изготовление упаковочной пленки, пластиковой тары, труб-каналов, которые применяются при прокладке кабеля, водостоков и пр.

Мусоросортировочные комплексы Саратовского филиала АО «Ситиматик» в Энгельсском и Балаковском районах построены в рамках концессионных соглашений. На них применяется смешанный тип сортировки отходов, который позволяет более тщательно разделить вторсырье по видам и направить его на переработку. Техническая оснащенность комплексов предусматривает возможность отбора ВМР по более чем 20 фракциям.